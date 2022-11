"Photoshop vom Feinsten": Die Fans kritisieren Kylie Jenner

Trickst Kylie Jenner (25) etwa bei ihren Instagram-Pics? Der Realitystar warf sich für Halloween mächtig in Schale. Im Düster-Look der Elvira Addams präsentierte sich die Beauty zum Gruselfest am letzten Tag im Oktober in den sozialen Medien. Trotz der Begeisterung vieler Fans beschwerten sich auch einige Follower über die Fotos. Kylie wurde vorgeworfen, dass sie bei ihren Halloween-Bildern zu viel nachgeholfen habe.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte der Keeping up with the Kardashians-Star einige Fotos seines Halloween-Kostüms, in dem die Unternehmerin Elvira Addams darstellt. Die 25-Jährige trug eine schwarze toupierte Frisur und einen freizügigen Body. In der Bildunterschrift bezeichnete sich Kylie als "Herrin der Dunkelheit", jedoch waren einige Fans nicht überzeugt von den Pics. Eine Person kommentierte: "Kann das noch mehr bearbeitet werden?" Ein anderer Follower empfahl ihr, dass Bearbeiten ihrer Bilder sein zu lassen. "Photoshop vom Feinsten", schrieb ein dritter User.

Trotz der Kritik fanden auch viele Fans Gefallen an ihrem Kostüm. So schrieb eine Person: "Ein neuer Tag und du begeisterst wieder." Auch jede Menge Herzen waren unter Kylies Beitrag zu finden.

Kylie Jenner als Elvira Addams zu Halloween 2022

Kylie Jenner als Frankensteins Braut

Kylie Jenner als Frankensteins Braut

