"Kyvira": Kylie Jenner im hotten "The Addams Family"-Look

Kylie Jenner (25) ist im Halloween-Fieber! Der Realitystar ist ein Profi darin, sich in Szene zu setzen – und das auch in einem gruseligen Kostüm. Bereits vor einigen Tagen zeigte sie sich im Netz als Frankensteins Braut mit hochtoupierter Frisur und einem hautengen, weißen Kleid. Jetzt legte die Unternehmerin noch einmal nach und präsentierte einen weiteren Halloween-Look: Kylie zeigte sich als sexy Elvira Addams!

Auf Instagram teilte Kylie die Fotos eines Shootings, das sie besonders sexy in Szene setzte. Kostümiert als Elvira aus der Kultserie "The Addams Family" hatte sie eine pechschwarze Perücke mit toupierter Frisur und Pony auf. Mit laszivem Blick posierte die 25-Jährige vor einem überdimensionalen Spinnennetz. Am Körper trug sie lediglich einen knappen, schwarz-weißen Bikini im glitzernden Fransenlook. Das heiße Foto betitelte die Influencerin mit "Kyvira". Ihre Fans waren total begeistert und kommentierten jede Menge Herzen und Flammen-Emojis.

Neben Kylie scheint auch der gesamte Kardashian-Jenner-Clan großen Spaß an Halloween zu haben. Kourtney Kardashian (43) zeigte sich zwar nicht verkleidet, dafür aber posierend mit der Horror-Figur Michael Myers aus den "Halloween"-Filmen. Ihre Schwester Kendall Jenner (26) hingegen suchte sich ein weniger gruseliges Kostüm aus und schlüpfte in die Rolle der Trickfigur Jessie aus der "Toy Story"-Reihe.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im September 2022

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner als Cowgirl Jessie

