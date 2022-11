Sieben Kinder: Will Hilaria Baldwin noch weiteren Nachwuchs?

Ist Alec (64) und Hilaria Baldwins (38) Familienplanung nun abgeschlossen? Der Schauspieler hat acht Kinder. Seine Tochter Ireland (27), die aus seiner Beziehung mit Kim Basinger (68) stammt, ist bereits erwachsen. Die anderen sieben Kids, die aus seiner Ehe mit Hilaria hervorgingen, sind hingegen deutlich jünger. Erst vor wenigen Wochen konnte das Paar sein siebtes gemeinsames Kind – Tochter Ilaria – auf der Welt willkommen heißen. Ist Alec und Hilarias Familie damit nun komplett?

Gegenüber Us Weekly erzählte Hilaria, dass sie früher wahrscheinlich gesagt hätte, dass sie als siebenfache Mutter mit dem Kinderkriegen fertig sei. "Nach sieben Kindern habe ich das Gefühl, dass ich es bin, aber es geht um Alec und mich – die Zeit wird es also zeigen!", fügte die prominente Yogalehrerin hinzu. Weiteren Nachwuchs scheint sie also nicht ganz auszuschließen.

Doch wie gestaltet sich eigentlich der Alltag mit so vielen Kids im Hause Baldwin? "Ich muss sagen, dass ich, als ich über drei Kinder hinaus war, das Chaos einfach angenommen habe", gab Hilaria zu. Sie hätten ein sehr wildes und superlustiges Haus.

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihren Kindern

Anzeige

Said Elatab/MEGA Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern im September 2022

Anzeige

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im Juni 2021 in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de