Süß! Chris Brown teilt ein seltenes Bild mit seiner Tochter

Chris Brown (33) zeigt sich als liebevoller Vater. Der Sänger machte in der vergangenen Zeit eher negative Schlagzeilen. Im Juni wurde bekannt, dass die Haushälterin des dreifachen Vaters ihren ehemaligen Arbeitgeber auf Schmerzensgeld in Höhe von 71 Millionen US-Dollar verklagt, weil einer der Hunde des Sängers sie gebissen haben soll. Doch jetzt sorgt Chris für eine süße Überraschung: Er veröffentlichte ein seltenes Bild mit seiner jüngsten Tochter.

Chris teilte am Montag in seiner Instagram-Story ein süßes Foto, auf dem er mit seiner Tochter Lovely kuschelt. Auf dem seltenen Schnappschuss scheint der "No Guidance"-Sänger ein Nickerchen auf einem Sofa zu machen, während sein kleines Mädchen Milch aus seiner Babyflasche trinkt. Liebevoll hält der Sänger die Kleine im Arm.

Bereits vor einigen Wochen teilte der "With You"-Interpret ein süßes Bild mit seiner kleinsten Tochter und der achtjährigen Royalty. Seine Jüngste halt der Sänger auf dem Arm, während er um seine älteste Tochter liebevoll den Arm gelegt hat. "Meine Mädchen", schrieb er stolz zu dem süßen Schnappschuss.

Getty Images Chris Brown, Oktober 2018

Getty Images Chris Brown, Sänger

Instagram / chrisbrownofficial Chris Brown mit seinen beiden Töchtern, Oktober 2022

