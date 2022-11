Cate Blanchett rechnete nicht mit großer Schauspielkarriere

Ihr Durchbruch hat sie wohl selbst überrascht! Cate Blanchett (53) ist seit Jahrzehnten eine erfolgreiche Schauspielerin in Hollywood. Vor allem durch die Der Herr der Ringe-Trilogie wurde sie einem breiten Publikum bekannt und kann sich seitdem kaum vor Filmangeboten retten. Dass sie allerdings einmal so berühmt wird, damit hat sie nicht gerechnet: In einem Interview verrät Cate nun, dass sie für sich keine große Karriere kommen sah!

In einem Interview mit Apple Music plaudert die gebürtige Australierin über ihre Anfänge in der Filmbranche. "Als ich vor all den Jahren von der Schauspielschule kam, wusste wohl niemand so recht, was er mit mir anfangen sollte. Ich passte nicht in eine Schublade. Ich dachte sicher nicht, dass ich eine Filmkarriere haben würde", gibt die zweifache Oscar-Gewinnerin ehrlich zu. Dennoch habe sie jede Gelegenheit ergreifen wollen, Fuß im Schauspielbusiness zu fassen.

Dass sich Cate in all den Jahren in der Traumfabrik durchgebissen hat, beweisen ihre zahlreichen Auszeichnungen. So durfte die Hollywood-Beauty unter anderem neben zwei Oscars auch schon drei Golden Globes, vier Screen Actors Guild Awards und drei British Academy Film Awards mit nach Hause nehmen.

Getty Images Hollywoodstar Cate Blanchett

Getty Images Cate Blanchett bei den Filmfestspielen von Venedig, September 2022

Getty Images Cate Blanchett bei den 79. Filmfestspiele von Venedig, 2022

