Comeback von Barbara Salesch: Zuschauer kriegen nicht genug

Was für eine gelungene Rückkehr! 1999 feierte der TV-Hit "Richterin Barbara Salesch" Premiere im deutschen Fernsehen. Bis 2012 lief es gut für die beliebte TV-Richterin, bis sich die Fans doch für einige Zeit von der Serie verabschieden mussten. Zehn Jahre später bekam die Kultserie die Chance auf ein Comeback und sorgt seitdem für gute Einschaltquoten. Jetzt bekommt Richterin Barbara Salesch (72) sogar einen Sendeplatz am Nachmittag!

Seit September lief die beliebte Gerichtssendung bei RTL. Dort waren die neuen Folgen der Juristin noch bis vor Kurzem im Vormittagsprogramm zu sehen. Das änderte sich am 10. Oktober, als die Richterin auf den beliebten Sendeplatz zur Mittagszeit wechselte. Laut DWDL sind die steigenden Einschaltquoten der Grund dafür. Die TV-Show erreichte in der vergangenen Woche eine halbe Million Zuschauer am Nachmittag. Daher wurde beschlossen, dass "Barbara Salesch - Das Strafgericht" um eine weitere Staffel verlängert wird.

Auch Ulrich Wetzel (65) darf sich über seine Einschaltquoten freuen. "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" wechselte ebenfalls auf einen neuen Sendeplatz und ist jetzt um 16 Uhr direkt nach Barbara Salesch zu sehen. Das teilte RTL mit einem Post auf Instagram mit und sorgte damit für Euphorie. "Beste Unterhaltung am Nachmittag", "Endlich! Ich freue mich so" oder "Sehr cool", kommentierten einige Fans.

Anzeige

Getty Images Barbara Salesch im Januar 2013

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Barbara Salesch im August 2022

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Barbara Salesch und Ulrich Wetzel, TV-Juristen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de