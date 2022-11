Wilder Westen zu Halloween: Fans lieben Chris Pratts Kostüm

Aufsatteln Cowboy! Der schaurig schöne Lieblingsfeiertag der Amerikaner liegt nur zwei Tage zurück und Chris Pratt (43) und seine Frau Katherine Schwarzenegger (32) schwelgen noch in Erinnerung. Dieses Jahr feierten der Schauspieler und die Autorin zum ersten Mal Halloween als vierköpfige Familie. Ihre beiden Töchter Lyla und Eloise entzückten als Schmetterling und kleine Biene. Besonders Chris schien sein Kostüm ernst genommen zu haben und begeisterte zu Halloween als Cowboy!

Auf Instagram teilte Chris voller Stolz, als was er sich dieses Jahr zu Halloween verkleidete. Neben seiner Frau Katherine, die mit Feenflügeln und Blumenkrönchen ausgestattet war, posierte der Guardians of the Galaxy-Darsteller in Western-Montur. Mit einer klassischen Bootcut-Jeans und Cowboystiefeln durften natürlich auch die Sonnenbrille und ein Cowboyhut nicht fehlen. Unter das Foto schrieb der 43-Jährige: "Kann ich ein yeeeehaaaw bekommen?". Der zweifache Vater verkleidete sich als Cole Hauser alias Rip Wheeler aus der Western-Serie "Yellowstone" und begeisterte damit nicht nur seine Familie.

Seine Frau Katherine verriet unter seinem neusten Post: "Meine Mutter hat dich wirklich für Cole gehalten, als wir das Haus betreten haben!". Auch Chris Fans kommentierten sein Foto fleißig. "Richtig toll! Ich liebe Rip aus "Yellowstone"!", "Yeeeehaaaw Chris!" oder "ich liebe das Kostüm! Du siehst umwerfend aus!" schrieben einige unter den Beitrag.

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger in ihren Halloweenkostümen

Instagram / colehauser22 Cole Hauser als Rip Wheeler in "Yellowstone"

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im April 2019

