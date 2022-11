"Lauf!": Yeliz warnt Melissa Damilia vor Ex-Flirt Paco Herb

Ist zwischen Yeliz Koc (29) und Paco Herb etwas vorgefallen? Die Influencerin und der ehemalige Soldat haben sich bei Kampf der Realitystars kennengelernt. Nachdem sie in der Show miteinander angebandelt hatten, zeigten sie sich immer wieder vertraut zusammen im Netz. Doch nun hat Paco sein Liebesglück offenbar in Ex-Bachelorette Melissa (27) gefunden. Die wurde jetzt aber von Yeliz vor Paco gewarnt!

RTL sprach mit Yeliz auf einer Halloweenparty von Sam Dylan (31). Sie wurde dort gebeten, zur angeblichen Beziehung von Paco und Melissa Stellung zu beziehen. Zögerlich fragte sie ihre Schwester Filiz (36), die neben ihr stand: "Soll ich dazu was sagen?" Als die nur mit den Schultern zuckte, äußerte die 29-Jährige: "Lauf Melissa, lauf!" Was das verschmitzte Lächeln der Schwestern nach der Aussage von Yeliz zu bedeuten hat, bleibt fraglich. Die Brünette wünsche dem Paar aber dennoch viel Glück, obwohl sie im selben Atemzug anmerkte: "Bin gespannt, wie lange es hält und freu mich natürlich, wenn es hält."

Erst Ende Oktober haben Paco und Melissa Gerüchte um eine Beziehung durch gemeinsame Aufnahmen angeheizt. Auf denen wirken die Turteltauben sehr vertraut – liegen sich in den Armen, halten Händchen und geben sich liebevolle Küsse auf die Stirn. "Wonach sieht es aus", reagierte Paco auf eine Frage zu seinem Beziehungsstatus in seiner Instagram-Story und schien damit die Beziehung offiziell zu bestätigen.

RTLZWEI Paco Herb und Yeliz Koc bei "Kampf der Realitystars" 2022

Instagram / paco_hrb Melissa Damilia und Paco Herb, Oktober 2022

Instagram / paco_hrb Paco Herb und Melissa Damilia im Oktober 2022

