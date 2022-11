Rassismus: Ehemaliger Assistent beschuldigt Randall Emmett!

Weitere Anschuldigungen werden gegen Randall Emmett laut! 1995 erschien mit "Eyes Beyond Seeing" der erste produzierte Film des US-amerikanischen Filmemachers in den Kinos. Danach folgten 94 Streifen, für die er die Produktion übernahm – darunter beispielsweise das Krimi-Drama "Midnight in the Switchgrass". In den vergangenen Monaten machte Randall jedoch allerhand negative Schlagzeilen. Mehrere Frauen beschuldigten ihn, sie sexuell belästigt zu haben. Doch war das etwa noch nicht alles?

The Wrap berichtete nun, dass ein ehemaliger Assistent Randalls nun behauptete, dass er mehrfach über farbige Darsteller hergezogen sei. Auch seinem einstigen Mitarbeiter soll er gegenüber rassistische Ausdrücke verwendet haben. Zudem habe der 51-Jährige von ihm verlangt, "Prostituierte und Drogendealer" in seinem Namen zu bezahlen. Diesbezüglich reichte Randalls Ex-Assistent am Dienstag vor dem Los Angeles Superior Court Klage ein.

2020 hatte ihn Randall als Assistent der Geschäftsleitung eingestellt. Vor wenigen Monaten wurde der Mitarbeiter jedoch schließlich gekündigt. In seiner Anklageschrift erklärte er, dass der Filmproduzent ihn zum Teil deswegen gefeuert habe, weil er "schwarz" gewesen sei. Randall äußerte sich zu den Anschuldigungen bisher noch nicht.

Getty Images Randall Emmett im Januar 2017

Getty Images Randall Emmett im November 2018

CapitalPictures Randall Emmett im November 2018

