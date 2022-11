"Verlorener Junge": Machine Gun Kelly hat Peter-Pan-Syndrom

Machine Gun Kelly (32) will einfach nicht erwachsen werden. In der Musikwelt hat sich der Künstler längst einen Namen gemacht und schlägt auf der Konzertbühne auch gerne mal über die Stränge. Mit seiner Frau Megan Fox (36) stand er jetzt auch für seinen eigenen Film "Taurus" vor der Kamera. Darin spielt er den innerlich zerrissenen Rapper Cole. Mit der Filmfigur hatte der Darsteller einiges gemeinsam. Wie seine Rolle habe auch MGK selbst das Peter-Pan-Syndom, erzählte er jetzt.

Im Podcast Hollywood Reporter's Awards Chatter sprach der 32-Jährige über sein neuestes Projekt. Dabei kam er auch darauf zu sprechen, was im Film seine Assistentin Illana für Cole bedeute. "[Illana] hat verstanden, dass [Cole] nur ein verlorener Junge war, der das Peter-Pan-Syndrom hat – und das bin ich", erklärte MGK. Er konnte sich total in die Rolle hineinfühlen. "Du willst nicht erwachsen werden. Weißt du, was ich meine? Du bist ein verlorener Junge, aber du hast Wendy", schilderte der "Lace Up"-Interpret. In seinem Fall sei das Megan Fox.

Zusammen mit seiner Verlobten kam MGK auch zur Premiere des Streifens auf dem Tribeca-Film-Festival in New York City im Juni. Zu diesem Anlass warf sich das Paar ordentlich in Schale. Während der Musiker in einem weißen Glitzeranzug erschien, posierte die Schauspielerin in einem Kleid aus rotem Lack.

Getty Images Machine Gun Kelly bei einem Event in New York City im Oktober 2022

Getty Images Machine Gun Kelly beim San Diego International Film Festival im Oktober 2022

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei der "Taurus"-Premiere auf dem Tribeca Festival im Juni 2022

