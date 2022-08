Machine Gun Kelly schockt nach Konzert mit blutigem Gesicht

Machine Gun Kelly (32) schockt seine Fans! Dass der Musiker öfter mal über die Stränge schlägt, ist kein Geheimnis. Erst Ende Juni verließ er eine Party nach seiner Show bereits blutverschmiert. Der Grund: Auf der Feier performte der Rapper weiter und schlug sich dabei eine Champagnerflöte auf den Kopf, wodurch er Schnittverletzungen davontrug. Auch jetzt lieferte er wieder einen heftigen Anblick: Nach seinem Konzert zeigte sich MGK erneut mit blutigem Gesicht.

In Cleveland, wo er auch seine Jugend verbracht hat, bot der 32-Jährige seinen Konzertbesuchern eine ordentliche Show: Unter anderem schwebte er an einer Zipline über die Menge hinweg auf die Bühne. Offenbar kannte sein Einsatz keine Grenzen. In seiner Instagram-Story präsentierte sich MGK kurz nach der Show mit blutverschmiertem Gesicht. "Oh mein Gott, Cleveland. Das war der verdammte Wahnsinn", kommentierte der "Till I Die"-Interpret den Clip, schien sich aber nicht weiter an seiner Wunde zu stören.

Wenige Stunden später sah das Gesicht des Sängers jedoch schon wieder etwas anders aus und zumindest das Blut war beseitigt. Einige Stunden nach dem Konzert zeigte sich MGK erneut in der Arena. "Sie haben euch nicht gesagt, dass ich um fünf Uhr morgens wieder ins Stadion gekommen bin und versucht habe, in der Mitte der Bühne zu schlafen", schrieb er zu dem Video. Die Wunde an der Nase war dabei jedoch immer noch deutlich zu sehen.

Anzeige

Action Press / WavyPeter / SplashNews.com Machine Gun Kelly nach der After-Party der "Life in Pink"-Premiere, Juni 2022

Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly bei einem Konzert im Juli 2022

Anzeige

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly nach seinem Konzert im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de