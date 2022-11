Babyfoto: Kim Kardashian gratuliert Kendall zum Geburtstag

Das ist wahre Geschwisterliebe! Kim Kardashian (42) ist ein Familienmensch. In der amerikanischen Reality-TV Show Keeping up with the Kardashians lässt der Familien-Clan bereits seit 2007 die Welt an seinem Leben teilhaben. In der Sendung wird vor allem deutlich, welch Liebe sie füreinander aufbringen. Das bewies Kim jetzt auch unabhängig von der Show. Sie widmete ihrer Schwester Kendall Jenner (27) rührende Worte zum Geburtstag!

Weil Kendall am Donnerstag ein Jahr älter wurde, postete Kim auf Instagram ein süßes Foto mit ihrer kleinen Schwester aus Kindheitstagen. Auf dem Schnappschuss küsst sie Kendall, als diese noch ein Baby war, und hält dabei ihre kleine Hand. "Alles Gute Kendall, ich liebe dich für immer und ewig", schrieb sie unter das Bild. "Ich bin stolz auf dich [...] Mein Gott, du bist so hübsch von innen und außen", schwärmte sie.

Auch Mama Kris Jenner (66) gratulierte Kendall öffentlich auf Instagram und verriet: "Du bist so ein unglaublich besonderes Mädchen und ich danke Gott jeden Tag, dass er mich damit gesegnet hat, deine Mami zu sein!" Die 27-Jährige bringe sehr viel Positivität in die Familie hinein.

Paul Morigi/Getty Images for Daily Front Row Kim Kardashian und ihre Halbschwester Kendall Jenner

Getty Images Kylie Jenner, Reality-TV-Star

MEGA Kendall Jenner mit ihrer Mutter Kris Jenner

