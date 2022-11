Zum 27. Geburtstag: Süße Glückwünsche für Kendall Jenner!

Kendall Jenner (27) ist wieder ein Jahr älter! Die US-Amerikanerin war 2007 quasi über Nacht durch die Familienserie Keeping up with the Kardashians bekannt geworden. Anschließend baute sich die Beauty eine eigene Karriere als Unternehmerin und Werbegesicht auf – und gehört inzwischen zu den bekanntesten Models der Welt. Am 3. November feierte die Beauty ihren 27. Geburtstag und wurde dazu von ihrer Mama mit Glückwünschen überhäuft!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte ihre Mama Kris Jenner (66) ein Video, das zahlreiche Aufnahmen aus Kendalls Kindheit zeigt. Zu dem Clip schrieb die Momagerin: "Du hast mein Herz vom ersten Moment an gestohlen, als du geboren wurdest! Du bist so ein unglaublich besonderes Mädchen und ich danke Gott jeden Tag, dass er mich damit gesegnet hat, deine Mami zu sein!" Kendalls Halbschwester Kourtney Kardashian (43) teilte das Video ebenfalls auf ihrem Profil.

Erst vor wenigen Tagen hatte Kendall noch einen anderen Geburtstag gefeiert: Ihr Freund Devin Booker (26) wurde ebenfalls ein Jahr älter. Zu dem Ehrentag ihres Liebsten widmete die Brünette dem Basketballer ein süßes Posting auf Social Media.

Getty Images Kendall Jenner, Model

MEGA Kendall Jenner mit ihrer Mutter Kris Jenner

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Devin Booker im Oktober 2022

