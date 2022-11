"Der Bergdoktor" kommt noch in diesem Jahr zurück ins TV!

Der Bergdoktor geht schon bald in eine neue Runde! Im März war das Staffelfinale der beliebten ZDF-Serie rund um den Arzt Dr. Martin Gruber, gespielt von Hans Sigl (53), zu sehen. Im Sommer begannen die Dreharbeiten für eine neue Staffel und werden auch noch bis Dezember andauern. Lange werden die Fans aber trotzdem nicht auf die Folter gespannt. Die neue Staffel von "Der Bergdoktor" startet noch in diesem Jahr!

Wie ZDF nun verkündete, dürfen sich die Fans des TV-Mediziners über ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk freuen. Die 16. "Der Bergdoktor"-Staffel startet am Donnerstag, dem 29. Dezember. In der ZDF-Mediathek ist die erste von acht Folgen sogar schon eine Woche vorher, nämlich am 22. Dezember, und somit noch vor Weihnachten abrufbar. Neben Hans Sigl in seiner Paraderolle werden auch wieder Ines Lutz (39), Monika Baumgartner, Heiko Ruprecht, Barbara Lanz und Wolfram Berger zu sehen sein.

Schon seit der ersten Staffel verkörpert Hans den Bergdoktor höchstpersönlich. Trotzdem hatte der Schauspieler im März mit Spiegel über einen potenziellen Nachfolger gesprochen: "Es muss ein Kollege oder eine Kollegin mit gutem Durchhaltevermögen sein. 90 Minuten pro Folge, acht im Jahr. Das ist ein Marathon", hatte er damals betont. Dafür brauche es eine Menge Hingabe.

