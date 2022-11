Großes "The Voice of Germany"- Finale: Das ist euer Favorit!

Wer holt den Sieg? Heute Abend flackert das Finale der beliebten Castingshow The Voice of Germany über die Bildschirme. Wochenlang wetteiferten die Talente in den Blind Auditions, Battles und Sing-Offs um den Titel der besten Stimme Deutschlands. Die diesjährigen Coaches Rea Garvey (49), Stefanie Kloß (38), Mark Forster (39) und Peter Maffay (73) lassen jeweils einen Kandidaten im großen Live-Finale antreten. Tammo, Basti, Anny und Julian werden heute trällern, was das Zeug hält. Was denken die Promiflash-Leser, wer sich den Sieg holt?

Laut einer Promiflash-Umfrage [Stand 4. November 2022, 19:15 Uhr], wird die non-binäre Anny Ogrezeanu sich heute den Sieg holen. Insgesamt 35,4 Prozent der 1.186 Teilnehmer stimmten für das Talent aus Mark Forsters Team. Mit 32,8 Prozent soll Julian Pförtner mit "The Voice"-Neuzugang Peter Maffay auf Platz zwei landen, Tammo Förster und Urgestein Rea mit 23,0 Prozent auf Platz drei und mit 8,8 Prozent soll laut den Promiflash-Lesern Basti Schmidt aus Stefanies Team das Schlusslicht bilden.

Wenn Anny es heute Abend tatsächlich schafft, das Publikum endgültig von sich zu überzeugen, würde sie ihrem Coach Mark damit eine ganz besondere Freude machen. Der Musiker ist bereits zum sechsten Mal in Folge als Juror auf dem "The Voice"-Stuhl. Bisher hatte es allerdings nie für einen Sieg aus dem Team des 39-Jährigen gereicht.

