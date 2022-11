Knutsch-Offensive: Paola Maria zeigt stolz ihre neue Liebe

Sie scheint wieder überglücklich zu sein! Vor wenigen Wochen machte Paola Maria (29) offiziell, dass sie in Alexander Thoss ihre neue Liebe gefunden habe. Zuvor war die Influencerin neun Jahre lang mit Sascha Koslowski (35) in einer Beziehung – mit der es ihr am Ende gar nicht mehr gut ging. Umso stolzer zeigt sie nun, wie happy sie ist: Hier knutscht Paola ihren Neuen ab!

Auf Instagram teilte die YouTuberin einen süßen Schnappschuss mit Alex. Darauf küsst der Unternehmer seine Freundin liebevoll, während er ihr Gesicht in den Händen hält. Den Post versah Paola lediglich mit einem lächelnden Emoji. Ihre Fans kommentierten den niedlichen Post fleißig und wünschten dem Paar alles Gute. "Sei dir gegönnt", schrieb etwa eine Followerin.

Vor einigen Wochen schwärmte Paola schon in ihrem neusten YouTube-Video von ihrem Partner. Gerade in der schweren Zeit nach der Trennung von ihrem Ehemann war Alex für sie da: "Diese Person hat mir sehr viel Halt gegeben und Sicherheit. Daraus ist irgendwann Liebe entstanden und ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich mich verliebt habe", erklärte die Zweifachmama total ehrlich.

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria und Alex Thoss

Anzeige

Instagram / thossalex YouTuberin Paola Maria mit ihrem neuen Freund Alexander Thoss

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria mit ihren Söhnen Alessandro und Leonardo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de