Peter Kraus ist entsetzt: Er wurde im Netz für tot erklärt!

Peter Kraus (83) kann nicht fassen, dass im Netz sein Tod verkündet wurde! Dabei hatte der "Sugar Baby"-Interpret erst im Oktober 2021 bewiesen, wie topfit er in seinem Alter noch ist. Bei The Masked Singer verbarg er sich unter der Stinktier-Verkleidung und präsentierte dort seinen markanten Hüftschwung – dadurch wurde er sogar fast entlarvt. Jetzt bekam er aber Nachrichten über sich mit, die ihm gar nicht gefielen: Peter wurde im Netz für tot erklärt!

Die falsche Todesmeldung kursierte auf YouTube und wirbelte das Leben des 83-Jährigen ordentlich durcheinander. "Das Telefon steht nicht mehr still, bei meiner Familie, meinen Freunden, meinen Kollegen, Geschäftspartnern und so weiter", schrieb er in seinem Statement auf Facebook und klärte auf: "Zur Beruhigung, es geht mir bestens!" Für die Verbreitung der Fake-News hat der Künstler nicht das geringste Verständnis. "Was für Menschen sind das, die so etwas verbreiten? Sind sie bösartig? Finden sie sich witzig?", fragte er sich.

Seine Fans bekommen sogar noch einiges von Peter zu sehen. 2023 geht er auf Abschiedstour – schon zum sechsten Mal. Eigentlich hatte der gebürtige Münchner seiner Ingrid schon zum 50. Hochzeitstag im Jahr 2019 versprochen, nach der damals geplanten fünften Abschiedstournee aufzuhören. "Aber sie hat ihren Segen für die sechste Abschiedstournee gegeben, weil wir genügend Zeit haben, uns zwischen den Konzertterminen zu sehen", erklärte er gegenüber der Deutschen Presse Agentur.

Getty Images Peter Kraus bei "The Masked Singer" im Oktober 2021

Getty Images Peter Kraus bei den Romy Awards in Wien im April 2022

Getty Images Ingrid und Peter Kraus bei einem Event in Wien im März 2016

