Krankheit trübt Peter Kraus' Freude über Platin-Hochzeit

Peter Kraus (85) und seine Ehefrau Ingrid feiern am 1. Oktober ihren 55. Hochzeitstag – die sogenannte Platin-Hochzeit. Doch die Freude über dieses seltene Jubiläum wird durch gesundheitliche Sorgen gemindert. Wie der berühmte Schmusesänger nun gegenüber Bild verrät, sei bei seiner Gattin eine unheilbare Augenkrankheit diagnostiziert worden, die ihr Sehvermögen stark beeinträchtige. Im schlimmsten Fall könne die Erkrankung sogar zur Erblindung führen.

Und wie äußert sich die unheilbare Netzhaut-Erkrankung bei der 81-Jährigen im Alltag? "Es fällt mir schwer, Gesichter zu erkennen, die weit von mir entfernt sind. In der Mitte des Sehfeldes sehe ich vor der Linse alles sehr verschwommen oder verbogen", erklärt Ingrid im Gespräch mit dem Newsportal. "Die Krankheit belastet Ingrid und natürlich auch mich", gibt Peter zu. Um das Voranschreiten der Krankheit zu verlangsamen, erhält Ingrid alle drei Monate spezielle Injektionen in die Augen. Zudem setzen die beiden auf alternative Behandlungsmethoden und vertrauen auf die Unterstützung ihres langjährigen Arztes.

Trotz der Herausforderungen blicken Peter und Ingrid mit Zuversicht in die Zukunft. Seit über einem halben Jahrhundert gehen der "Rote Lippen soll man küssen"-Interpret und seine Liebste gemeinsam durchs Leben, meistern Höhen und Tiefen Seite an Seite. So auch den Verlust ihrer einzigen Tochter, die vor rund 23 Jahren an Krebs verstarb. "Ohne unsere Liebe wären auch wir daran zerbrochen", erklärte Ingrid erst vor wenigen Monaten gegenüber Bild.

Getty Images Peter Kraus und seine Frau Ingrid im Jahr 2014

Getty Images Ingrid und Peter Kraus bei einem Event in Wien im März 2016

