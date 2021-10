Peter Kraus (82) blickt auf seine The Masked Singer-Zeit mit einem weinenden und einem lachenden Auge zurück. Am Samstagabend fiel in der Rateshow zum dritten Mal in dieser Staffel eine Maske und die Identität des Stinktiers wurde gelüftet. Zur Überraschung der Jury und des Publikums kam der "Sugar Baby"-Interpret unter dem Kostüm zum Vorschein. Mit Promiflash sprach der Sänger nun über seine Teilnahme an der Sendung und verriet dabei: Er ist traurig und erleichtert über sein Ausscheiden.

"Traurig, weil wir die nächste und übernächste Show schon vorgeplant hatten – und das wären noch tolle Dinge gewesen", versichert Peter im Gespräch mit Promiflash. Vor allem sei es viel Arbeit gewesen, die Lieder einzustudieren, da er aktuelle Popsongs und keine Titel aus seinem Repertoire – wie etwa Swing- oder Rock'n'Roll-Hits – auswählen sollte, damit man nicht sofort auf ihn tippt. Diese Taktik zahlte sich am Ende auch aus: So hatte im Vorfeld keiner den 82-Jährigen im Verdacht, das Stinktier zu sein. Stattdessen fielen Namen wie Joko Winterscheidt (42) oder Steffen Henssler (49). "Sie sind alle so weit entfernt von mir. Gestern hatte Ruth nur auf Michael Holm (78) getippt. Er war zumindest ein Sänger aus meiner Zeit. Nah dran, aber nicht nah genug", amüsiert sich der gebürtige Münchener.

Dass ihn niemand erkannt hat, führt Peter vor allem auf seine Stimmverstellungskünste zurück und darauf, dass er eigentlich nur mit deutschen Texten bekannt ist. "Das verfälscht dann schon sehr, wenn man in einer anderen Sprache singt. Es ist auf alle Fälle lustig gelaufen und es hat Spaß gemacht. Es ist eben eine Ratesendung und ich habe das Spiel mitgemacht", betont der "Systemfehler – Wenn Inge tanzt"-Star.

Getty Images Das Stinktier bei "The Masked Singer"

Getty Images Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2021

Getty Images Peter Kraus bei "The Masked Singer" im Oktober 2021

