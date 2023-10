Peter Kraus kündigt schon zum siebten Mal "Abschiedstour" an

Peter Kraus (84) kann es einfach nicht lassen! Bereits seit über 70 Jahren steht er auf der Bühne: Mitte der 1950er-Jahre wurde der Österreicher als Rock-'n'-Roll-Sänger entdeckt und verkaufte bereits in den ersten vier Jahren seiner Karriere über zwölf Millionen Schallplatten. Auch im hohen Alter ist der Musiker noch total fit und begeistert seine Fans mit seinen Shows – auch wenn er sich schon sechs Mal von der Bühne verabschieden wollte! Bald geht Peter bereits zum siebten Mal auf eine Abschiedstournee!

Bereits 2014 kündigte er an, dass seine damalige Tour die letzte sein werde – doch es folgten noch fünf weitere. "Ich habe bei den vorherigen Tourneen wirklich immer geglaubt, dass es meine letzten sein würden. Danach haben mich aber jedes Mal meine Fans bestürmt und gesagt: 'Du kannst nicht aufhören, so jung wie du noch bist!'", erzählt Peter Bild. Auch seine Frau habe ihm geraten, wieder aufzutreten. "Und natürlich ist die Bühne mein Jungbrunnen! Der Rock-'n-'Roll hält dich jugendlich", meint er.

Seine siebte Abschiedstour "Rockin' 85!" wird an Peters 85. Geburtstag am 18. März 2024 in München starten. Im darauffolgenden Oktober folgen dann zehn weitere Shows. Peter will dabei alles geben! "Ich will immer der bleiben, den die Fans lieben. [...] Der Hüftschwung wird von mir auch zu Hause jeden Tag geübt und gepflegt. Er kann sehr nützlich sein im Haushalt und in der Ehe", witzelt der Rock-'n-'Roller.

ActionPress Peter Kraus, ein Portät aus den 1950er-Jahren

Getty Images Peter Kraus, Sänger

Getty Images Ingrid und Peter Kraus bei einem Event in Wien im März 2016

