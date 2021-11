Wie hat Peter Kraus (82) das Abenteuer The Masked Singer empfunden? Seit einigen Wochen rätseln die Fans der Musikshow wieder, was das Zeug hält. Welche Promis verstecken sich wohl unter den verrückten Kostümen? Am vergangenen Samstag musste ein Kandidat seine Identität wieder lüften. Es traf das singende Stinktier, dass sich als Schlagerstar Peter Kraus entpuppte. Im Promiflash-Interview verrät der Musiker nun, dass "The Masked Singer" für ihn ein "tolles Experiment" war.

"Ich muss ehrlich sagen, ich kannte die Sendung vorher so gut wie gar nicht", erklärt Peter gegenüber Promiflash. Als dann aber die Anfrage von den "The Masked Singer"-Machern kam, sei er sofort Feuer und Flamme gewesen. "Weil es eine verrückte Aufgabe ist, in eine Figur zu schlüpfen und zu singen – ohne, dass man seine Mimik verkaufen kann. Das, was man als Sänger sonst mit der Mimik macht, muss man dann in den Körper reinbringen. Deshalb habe ich mich auch so viel bewegt. Für mich war es aber ein tolles Experiment", schwärmt er.

Speziell auf "The Masked Singer" vorbereiten musste sich Peter allerdings nicht, zumindest nicht anders als auf seine sonstigen Bühnenshows. "Besonders war nur, dass ich in den ersten beiden Shows meine Stimme extrem verstellt habe und das war schon schwierig, da einen Weg zu finden und dann auch nicht rückfällig zu werden. Denn, wenn man mit Leidenschaft singt, dann denkt man nicht an solche Dinge", erzählt er von seinen Stinktier-Auftritten.

Anzeige

Getty Images Peter Kraus, Sänger

Anzeige

Getty Images Das Stinktier bei "The Masked Singer"

Anzeige

Getty Images Peter Kraus bei "The Masked Singer" im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de