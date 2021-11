Peter Kraus (82) war mit seinen Gedanken offenbar voll und ganz bei sich selbst! Am vergangenen Samstagabend wurde der Schlagerstar in der The Masked Singer-Liveshow enttarnt: Er versteckte sich unter dem Kostüm des Stinktiers. Erkennen konnte man das laut Aussage des Musikers an seinem auffälligen Hüftschwung. Doch wie sieht es mit den anderen Teilnehmern aus? Hat Peter eine Ahnung, wer unter den Kostümen der Konkurrenz stecken könnte?

"Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir nichts anhören können", verriet Peter offen und ehrlich im Interview mit Promiflash. Dem 82-Jährigen fehlt also jegliche akustische Information zu den Stimmen der anderen Kandidaten. "Man ist da immer abgekapselt in seinem Raum und man ist so konzentriert, weil jedes Lied, das ich da gesungen habe, war neu für mich", erklärte der gebürtige Münchner. Sein Fokus lag deshalb in erster Linie auf seiner eigenen Performance: "Und die Konzentration ist dann doppelt so stark!"

Nach seinem Auffliegen in der Rätselshow hat Peter mit dem Format aber längst noch nicht abgeschlossen. "Ich werde mir jetzt die Sendung in Ruhe angucken und dann mitraten", versicherte der "Rote Lippen soll man küssen"-Interpret. Und wer weiß? Vielleicht trifft er ja mit der einen oder anderen Vermutung mitten ins Schwarze.

Getty Images Peter Kraus bei "The Masked Singer" im Oktober 2021

