Aaron Carters letztes Interview: Er wollte Entzug machen

Das waren seine Pläne. Aaron Carter (✝34) ist am Samstag verstorben. Der Musiker schien zuletzt auch keine leichte Zeit durchzumachen. Gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Melanie Martin begrüßte er zwar im November 2021 einen Sohn – doch offenbar verlor der Bruder des Backstreet Boys-Stars Nick Carter (42) das Sorgerecht für den Kleinen. Im September gab Aaron sein letztes Interview und sprach über sein Kind.

Vor wenigen Wochen veröffentlichte The Sun US ein Video, in dem der Verstorbene noch über seine Lebensumstände gesprochen hatte. Aaron wollte einen fünften Entzug machen, um anscheinend besser für seinen Sohn da sein zu können. "Ich hatte zwar keine Rückfälle, aber es gibt momentan ziemlich große Trigger in meinem Leben", erklärte er. Offenbar wollte er sich vorbeugend Hilfe holen. Denn laut ihm habe er kein Drogenproblem und wolle lediglich aufhören, Gras zu rauchen.

"Ich will einfach nur meinen Sohn zurück", betonte er weiter. Laut Medienberichten soll nämlich die Mutter von Melanie das Sorgerecht für Aarons Sohn haben. "Vater zu sein ist das Wichtigste für mich. Einfach erwachsen sein und meine Verantwortungen ernst zu nehmen", erklärte er daraufhin in einem Interview.

Anzeige

Instagram / missmelaniemartin Aaron Carter und Melanie Martin

Anzeige

Instagram / aaroncarter Aaron Carter mit seiner Verlobten Melanie und seinem Sohn Prince Lyric

Anzeige

aaroncarter / Instagram Der Sänger Aaron Carter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de