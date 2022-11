Insider: Rebel Wilson und Ramona sollen sich verlobt haben!

Läuten bei Rebel Wilson (42) bald die Hochzeitsglocken? Im Juni wurde bekannt, dass die Schauspielerin wieder vergeben ist – und zwar an die Modedesignerin Ramona Agruma. Seitdem zeigen die beiden aller Welt, wie glücklich sie miteinander sind – sei es bei gemeinsamen Auftritten auf Events oder mit Pärchenbildern auf Social Media. Vor wenigen Wochen kamen Gerüchte auf, dass das Paar seine Beziehung auf eine weitere Ebene heben wollte: Rebel wurde mit einem verdächtigen Ring am Finger gesehen. Nun behauptet auch ein Insider, dass sich die beiden verlobt haben!

Gegenüber Page Six plauderte ein anonymer Tippgeber aus, dass Rebel und Ramona auf einer Halloweenparty von ihrer anstehenden Eheschließung geschwärmt haben sollen: "Sie knutschten in einer Ecke und erzählten allen, wie aufgeregt sie über ihre Verlobung sind." Außerdem sollen beide jeweils einen Diamantring am Finger getragen haben. Angeblich sei die Frage aller Fragen schon vor ein paar Wochen gefallen.

Für Rebel wäre es die erste Ehe. Vor ihrer Liebe zu Ramona hatte die gebürtige Australierin nur Beziehungen mit Männern. Ihre letzte Liaison mit dem anderen Geschlecht war Anfang 2021 in die Brüche gegangen. Die Beziehung mit Jacob Busch (31) hielt nur wenige Monate.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Ramona Agruma im Disneyland

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson im Juni 2022

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson mit ihrem Freund Jacob Busch

