Dicker Klunker: Sind Ramona und Rebel Wilson etwa verlobt?

Haben Rebel Wilson (42) und Ramona Agruma etwa den nächsten Schritt gewagt? Die Pitch Perfect-Darstellerin verkündete im Juni dieses Jahres, glücklich an Ramona Agruma vergeben zu sein. Seitdem besuchen die zwei oft zusammen Veranstaltungen und teilen ihre Liebe zueinander auch gerne im Netz mit Schnappschüssen. Ein neues Bild der beiden zeigt Rebel mit einem auffälligen Klunker an ihrem linken Ringfinger – haben sie und Ramona sich etwa verlobt?

Auf Instagram teilte die Schauspielerin eine Aufnahme mit ihrer Liebsten: Das Paar steht eng umschlungen auf einer Dachterrasse, während die Stadt unter ihnen leuchtet. Für diesen Abend wählte die "Brautalarm"-Darstellerin einen schwarzen Einteiler mit transparenten Ärmeln, Ramona trug eine goldene Glitzerhose mit einer weißen Bluse. Rebel hielt in ihrer linken Hand ein Weinglas fest, wobei ein auffälliger Ring an ihrem Finger funkelte. Könnte das etwa ein Verlobungsring sein?

Auch ihren Fans fiel ihr neues Schmuckstück sofort auf. "Habe ich da etwa einen Verlobungsring entdeckt?", fragte ein Follower. "Seht euch die Hand an, seht euch die Hand an! Sie gehört ihr!", machte ein anderer User auf das Schmuckstück an Rebels Finger aufmerksam. Ob die zwei tatsächlich den nächsten Schritt gewagt haben, ist bislang noch unklar – keiner der beiden Frauen äußerte sich bisher zu den Spekulationen.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson mit ihrer Partnerin Ramona Agruma

Anzeige

Getty Images Rebel Wilson bei der Academy Museum Gala of Motion Pictures im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de