Liebes-Aus: Alle Infos zu Richard Heinze und Caros Trennung

Diese Liebe sollte nicht halten! Seit 2020 waren Richard Heinze (25) und Caroline Einhoff (31) gemeinsam durchs Leben gegangen. Der ehemalige Love Island-Kandidat und die Influencerin ließen sich sogar ein Partnertattoo stechen und bezogen eine gemeinsame Wohnung. Doch nun ist zwischen den beiden alles aus und vorbei. Via Instagram erklärt Richard: "Wir stehen nicht mehr in Verbindung, aber zwischen uns ist alles gut!" Caro lässt da etwas tiefer blicken – und deutet auch die Gründe für die Trennung an...

