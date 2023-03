Turtelbild: Sind Caro Einhoff und Richard wieder zusammen?

Zwischen Caroline Einhoff (31) und Richard Heinze (25) knistert es offenbar wieder. Im Oktober des vergangenen Jahres hatte der ehemalige Köln 50667-Star im Netz seine Trennung von der Influencerin bekannt gegeben. Doch nur einen Monat später zeigte sich das einstige Paar wieder vereint und heizte damit die Gerüchte um eine Reunion an. Die Anzeichen für ein Liebescomeback verdichten sich seither: Caro veröffentlicht jetzt ein Turtelbild mit Richard!

"Alles, was du willst, liegt außerhalb deiner Komfortzone. Wir denken oft viel zu viel nach, anstatt einfach zu tun", schreibt das Model zu einem verdächtigen Schnappschuss auf Instagram. Auf dem Bild ist zu sehen, wie der ehemalige Love Island-Kandidat die 31-Jährige liebevoll von hinten umarmt, während sie ein Selfie macht. Doch damit nicht genug – auch in ihrer Story gibt Caro Hinweise darauf, dass sie und Richard wieder zueinandergefunden haben. "Auf meinen Schatz warten", schreibt die Designerin zu einem Clip von sich. In der darauffolgenden Sequenz ist zu sehen, wie sie und der 25-Jährige gemeinsam zu Abend essen.

Die Fans sind sich sicher: Caro und Richard sind wieder ein Paar. "Was zusammen gehört, findet auch wieder zusammen", freut sich ein Follower in der Kommentarspalte unter dem Turtelbild auf Instagram. "Endlich wieder zusammen!", schwärmt ein weiterer User voller Begeisterung.

Instagram / caroeinhoff Richard Heinze und Caroline Einhoff

Instagram / caroeinhoff Richard Heinze und Caroline Einhoff, Social-Media-Stars

Instagram / richard_heinzee Caroline Einhoff und Richard Heinze

