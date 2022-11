Nach Richards Statement: Caro Einhoff bestätigt Trennung

Caroline Einhoff (31) spricht Klartext! Am Montag machte der ehemalige Köln 50667-Darsteller Richard Heinze (25) nach zwei Jahren Beziehung die Trennung von der Influencerin publik. In einem Statement stellte der ehemalige Temptation Island-Verführer klar, dass das einstige Paar im Guten auseinandergegangen sei. Bislang äußerte sich die Webbekanntheit allerdings nicht zu den Geschehnissen. Das änderte sich jetzt aber: Caro sprach nun ganz offen über das Liebes-Aus!

In ihrer Instagram-Story gab die 31-Jährige im Rahmen einer Fragerunde preis, dass sie wieder Single sei. "Es war die schmerzlichste Erkenntnis dieses Jahr, dass ich noch zu viel Trauma in mir trug, als dass ich damit hätte weitermachen können [...]. Es war ein Versuch, in der Beziehung zu heilen, jedoch nur halbherzig", notierte Caro. Zusätzlich machte sie noch einmal klar, dass zwischen Richard und ihr kein böses Blut fließe: "Wir wünschen uns auch nur das Beste."

Wie es scheint, war Caro diejenige, die sich letztendlich dazu entschieden hat, einen Schlussstrich zu ziehen und die Beziehung zu beenden. "Ich bin in Frieden und offen für alles, was kommt. Es war ein mutiger, aber auch weiser Schritt, der mich ganz auf meinen eigenen Weg bringt", schrieb sie abschließend in ihrem Statement.

Anzeige

Instagram / caroeinhoff Influencerin Caroline Einhoff

Anzeige

Instagram / caroeinhoff Caroline Einhoff, Webstar

Anzeige

Instagram / caroeinhoff Richard Heinze und Caroline Einhoff, Social-Media-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de