Nach Caro-Trennung: Richard Heinze musste ins Krankenhaus

Richard Heinze (25) wendet sich mit beunruhigenden Nachrichten an seine Fans. Nach monatelangen Trennungsgerüchten bestätigte der ehemalige Köln 50667-Darsteller Ende Oktober, dass er nicht mehr mit der Influencerin Caroline Einhoff (31) zusammen ist. In einem Statement machte er aber klar, dass zwischen dem einstigen Traumpaar kein böses Blut fließe. Doch macht ihm das Liebes-Aus doch mehr zu schaffen als gedacht? Richard wurde jetzt ins Krankenhaus eingeliefert.

In seiner Instagram-Story meldete sich der 25-Jährige nun zu Wort. Er teilte ein Foto aus dem Krankenhausbett – und schrieb dazu: "Die letzten Tage waren bei mir etwas turbulent. Ich hatte einen ganz normalen Tag und am Abend bin ich in ein Restaurant gegangen. Im Restaurant habe ich mich auf einmal unwohl gefühlt und mein Herz ist gesprungen." Richard dachte, dass es sich womöglich um eine Herzrhythmusstörung handeln könnte. Als dann auch noch sein Kreislauf zusammenbrach, wurde er direkt in eine Klinik eingeliefert. "Im Krankenhaus wurde nichts festgestellt an meinem Herzen", gab er preis.

Der ehemalige Love Island-Teilnehmer sei extrem dankbar, dass es ihm so weit wieder gut gehe. "Diese Situation hat mir gezeigt, wie schnell sich im Leben alles verändern kann und welch ein Einfluss unsere Psyche auf unseren Körper hat", meinte er. Bald wolle sich Richard aber noch weiteren Untersuchungen am Herzen unterziehen.

Anzeige

Instagram / caroeinhoff Richard Heinze und Caroline Einhoff, Social-Media-Stars

Anzeige

Instagram / richard_heinzee Richard Heinze, Influencer

Anzeige

Instagram / richard_heinzee Richard Heinze, einstiger "Köln 50667"-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de