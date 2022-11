Nach Liebes-Aus: Caro Einhoff verbrachte Zeit mit Ex Richard

Gibt es bei Caroline Einhoff (31) und Richard Heinze (25) etwa ein Comeback? Ende Oktober machten der Köln 50667-Darsteller und die Influencerin ihre Trennung bekannt. Nachdem er sich zuerst im Netz zu Wort gemeldet und bestätigt hatte, dass es keinen Kontakt mehr gebe, ließ ihr Statement einige Tage auf sich warten. Doch nun scheint sich einiges geändert zu haben: Caro verriet, dass sie sogar wieder eine Nacht mit Richard verbracht habe.

In ihrer Instagram-Story erzählte Caro ihren Followern, wie es dazu kam, dass sie und ihr Ex wieder in Kontakt stehen. Im Thailand-Urlaub konnte sie aus seiner Story herauslesen, dass es Richard offenbar nicht gut ging und verspürte den Drang zu helfen. "Ich fühlte mit und wollte, dass er nicht alleine ist und auch nicht sein braucht", erklärte sie. Wie der Zufall es wollte, war der TV-Star parallel auf einer anderen thailändischen Insel und zögerte nicht, zu ihm zu fahren. "Es war alles so super-unerwartet vertraut. Als wäre keine Zeit vergangen", erinnerte sie sich. Die beiden verbrachten den Tag und schließlich auch die Nacht zusammen.

Richard erlitt in dieser Zeit heftige Panikattacken, die ihn sogar ins Krankenhaus brachten. Caro habe sich dann ein paar Tage um ihn gekümmert und ihn dann in den Flieger nach Deutschland gesetzt. Wie es nun genau um ihre Beziehung steht, ließ Caro zwar aus, aber die Verbindung scheint da zu sein: "Es hatte etwas sehr magisch verbindendes."

Instagram / caroeinhoff Caroline Einhoff im August 2020

Instagram / caroeinhoff Richard Heinze und Caroline Einhoff

Instagram / richard_heinzee Richard Heinze und Caroline Einhoff

