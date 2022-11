"Midlife-Crisis": Cindy Crawford hat Stressbewältigungscoach

Steckt Cindy Crawford mitten in einer Midlife-Crisis? Seit 1983 ist die Beauty im Model-Business tätig. Inzwischen sie bereits 56 Jahre alt – und sieht immer noch unglaublich aus. Dafür tut das ehemalige Supermodel allerdings auch eine Menge: Mindestens dreimal die Woche geht sie zum Sport und macht außerdem strenge Diäten. Doch der strikte Lifestyle hat auch seine Schattenseiten: Cindy hat nun einen Stressbewältigungscoach.

Die einstige Laufstegschönheit erzählte in einem Gespräch mit dem Magazin Haute Living, dass sie in der zweiten Hälfte ihrer 50er-Jahre eine Midlife-Crisis durchmachen könnte. "Ich habe dieses Jahr angefangen, mit einem Coach zu arbeiten, und eines der Dinge, über die er mit mir spricht, ist die Zeit", erklärte sie. "Insbesondere, wo fühle ich mich eingeengt und wo stresst es mich? Ich bin ein Planer und sehr, sehr organisiert. Ich bin der Typ, der sich genau die Zeit nimmt, die er für eine bestimmte Aktivität braucht." Doch damit nicht genug: "Ich denke, es ist einfach, sich in Rollen zu verfangen und sich dadurch selbst zu betrachten. Wie, wer bin ich? Ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich gerade eine Midlife-Crisis durch", fügte sie lachend hinzu.

Nach einem Ausflug mit ihrer Tochter stellte sich Cindy einige Fragen. "Dann kehrt man in die Realität zurück, in sein Leben, und ich persönlich hatte das Gefühl, dass ich jetzt wieder die verantwortungsvolle Mutter bin. Ich bin dies, ich bin das. Und jetzt, an diesem Punkt in meinem Leben, frage ich mich: 'Will ich immer noch all diese Dinge sein, für die ich mich unbewusst entschieden habe?'"

