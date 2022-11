Während Reha: "Unser Leben mit 500 kg"-Tammy ist verlobt!

Wird sich Tammy Slatons Leben auch abseits der Waage bald hoffentlich verändern? Die US-Amerikanerin ist bekannt aus der Reality TV Show: "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg". Derzeit soll sie sich wegen einer medizinischen Krise, die mit ihrer schweren Fettleibigkeit zusammenhängt, in einer Reha erholen. Das tut sie dort anscheinend nicht alleine. Denn angeblich soll sie dort einen Partner gefunden haben. Mit dem habe sie sich jetzt sogar verlobt!

The Sun will wissen, dass Tammy diese Woche einen Heiratsantrag eines Mannes Namens Caleb angenommen habe. Eine Quelle verfüge über Videomaterial, das zeigt, wie die 36-Jährige ihrem Freund auf einem Parkplatz vor ihrer Klinik in Ohio das Jawort gibt. Sie soll von Caleb einen Ring aus Diamanten und einen dicken Kuss auf die Lippen erhalten haben.

"Sie fing an, sich mit Caleb in der Reha zu treffen, und ich bin so froh, dass sie sich persönlich kennengelernt haben und sich nicht online verabredet haben", sagte ein Insider gegenüber The Sun und fügte hinzu: "Sie haben viele der gleichen Probleme, die sie teilen können. Sie waren sich gegenseitig eine große Stütze [in der Reha], was großartig ist."

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton im Februar 2021

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton im April 2020

