Aaron Carter hatte offenbar Angst davor, jung zu sterben

Seine Angst wurde traurige Wahrheit! Der Sänger Aaron Carter war am Samstagabend tragischerweise mit nur 34 Jahren tot aufgefunden worden. Seine On-off-Freundin und Mutter seines Sohnes Melanie Martin hatte ihn leblos in der Badewanne in seinem kalifornischen Haus gefunden. Der Bruder von Backstreet Boys-Sänger Nick Carter (42) hatte zuletzt immer wieder mit psychischen Erkrankungen und Drogenproblemen zu kämpfen gehabt. Angeblich war es seine größte Angst gewesen, früh zu versterben.

Während eines Auftritts bei "The Doctors" im Jahr 2017 wurde der "Leave It Up To Me"-Interpret gefragt, was seine größte Angst sei. Daraufhin hatte der ehemalige Teenieschwarm geantwortet: "Nicht so lange leben zu können, wie ich kann. Das ist meine größte Angst."

Diese Furcht war wohl nicht unbegründet. Bereits vor zehn Jahren war Aarons Schwester Leslie (✝25) aufgrund von exzessivem Drogenkonsum gestorben. Aaron hatte damals auf die Frage erwidert, ob er Angst vor einer Überdosis habe: "Ich meine, da ist immer diese Sorge, aber es ist auch Fakt, dass ich meine Schwester im Sarg zum Abschied küssen musste."

