Aaron Carters Tod: Diese Stars trauern öffentlich im Netz

Die Welt der Stars ist erschüttert. Am Samstag wurden die tragischen News bekannt: Der Musiker Aaron Carter (✝34) wurde tot in seinem Haus in Kalifornien aufgefunden. Dies bestätigte sein Agent bereits. Laut Medienberichten fand ihn seine On-off-Freundin Melanie Martin tot in der Badewanne. Seit den traurigen Neuigkeiten posten zahlreiche Fans emotionale Zeilen im Netz. Nun meldeten sich auch Stars zu Aarons Tod.

So postete die US-amerikanische Boyband New Kids On The Block ein Bild des Verstorbenen auf Instagram und fand in der Unterschrift liebe Worte: "Wir sind geschockt und traurig über den unerwarteten Tod von Aaron Carter. Wir senden Gebete an die Carter-Familie. Ruhe in Frieden, Aaron." Auch die Songwriterin Diane Warren (66) zollte dem Bruder von Nick Carter (42) Tribut.

Denn Aaron stand schon als kleines Kind im Rampenlicht: "Ruhm in jungen Jahren ist oft eher ein Fluch als ein Segen und das zu überleben, ist nicht einfach. Ruhe in Frieden, Aaron Carter", schrieb Diane auf Twitter und blickte auf die Karriere des Verstorbenen zurück.

Getty Images Die Boyband "New Kids on the Block", 2021

Getty Images Aaron Carter bei einer Grammy-Party in Los Angeles, 2002

Getty Images Diane Warren im März 2022 in Los Angeles

