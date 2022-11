Aaron Carters Zwillingsschwester meldet sich zu seinem Tod

Aaron Carters (✝34) Zwillingsschwester Angel (34) lässt ihrer Trauer freien Lauf. Die traurigen Nachrichten über den frühzeitigen Tod des Sängers machten am Samstagabend die Runde. Zahlreiche Fans und Freunde des "Leave It Up To Me"-Interpreten meldeten sich bereits im Netz zu Wort – so auch seine einstige Jugendliebe Hilary Duff (35). Jetzt ging auch Aarons Zwillingsschwester Angel mit emotionalen Zeilen an die Öffentlichkeit.

"An meinen Zwilling... Ich habe dich über alles geliebt. Wir werden dich sehr vermissen", schrieb die 34-Jährige auf Instagram zu einer Reihe von Schnappschüssen aus ihrer Kindheit. "Mein lustiger, süßer Aaron, ich habe so viele Erinnerungen von dir und mir und ich verspreche dir, dass ich sie in Ehren halten werde. Ich weiß, dass du jetzt deinen Frieden gefunden hast. Ich werde dich für immer bei mir tragen bis zu dem Tag, an dem ich sterbe und wir uns wiedersehen", fuhr Angel fort.

Aarons älterer Bruder Nick (42) hat sich hingegen noch nicht zu dessen Tod geäußert. Bereits seit Jahren gehen die Geschwister getrennte Wege. 2019 ließ der Backstreet Boys-Sänger eine einstweilige Verfügung gegen den Musiker erwirken, da dieser gedroht hatte, seiner damals schwangeren Partnerin sowie ihrem ungeborenen Kind etwas anzutun. Nick soll noch heute Abend in London mit seiner Band auf der Bühne stehen.

Getty Images Aaron Carter im Jahr 2017

Getty Images Nick und Aaron Carter auf einer Geburtstagsparty in Kalifornien im August 2006

Getty Images Angel, Aaron und Bobbie Jean Carter im Oktober 2006 in Los Angeles

