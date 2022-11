Erfuhr Nick Carter vom Tod seines Bruders auf Welttournee?

Wurde Nick Carter (42) am anderen Ende der Welt mit der Todesnachricht von Aaron (✝34) konfrontiert? Die Brüder galten lange Zeit als unzertrennlich. Doch dann erwirkte Nick 2019 eine einstweilige Verfügung gegen Aaron. Denn der soll gedroht haben, sein zu dem Zeitpunkt ungeborenes Baby zu töten. Grund dafür sei Aarons psychische Erkrankung gewesen, die unter anderem schizophrene Züge hervorrief. Jetzt ist Aaron tot. Angeblich hat Nick von der Schocknachricht auf Tour erfahren!

Denn Nick reist gerade für Konzerte mit den Backstreet Boys um die halbe Welt. Erst am Freitag traten sie noch in der Dortmunder Westfalenhalle auf. Heute, einen Tag nach Aarons Tod, ist ein Konzert der Boy Band in London geplant. Es ist derzeit noch unklar, ob das tatsächlich stattfinden wird. Die Boyband und auch Nick haben sich bislang noch nicht zum Tod von Aaron geäußert.

Vor zehn Jahren starb auch schon Nicks Schwester Leslie (✝25) mit gerade einmal 25 Jahren tragisch. Eine Überdosis hat ihr das Leben gekostet. Als Leslies Beerdigung in New York stattfand, soll Nick nicht anwesend gewesen sein. Stattdessen soll er für ein Konzert auf der Bühne gestanden haben.

Anzeige

ActionPress/ ZUMA Wire / Zuma Press Nick Carter bei einem Backstreet-Boys-Konzert 2019

Anzeige

Instagram / aaroncarter Aaron Carter im Jahr 2020

Anzeige

Getty Images Leslie und Aaron Carter bei den 14. Kids' Choice Awards im April 2001 in Santa Monica

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de