Fünf Kilo weniger: Carmen Geiss präsentiert ihre neue Figur

Carmen Geiss (57) hat einen Grund zum Feiern! Dank ihrer Show Die Geissens wurde die Unternehmerin zu einem von Deutschlands bekanntesten Reality-Sternchen. Auch im Netz liefert sie ihren Fans regelmäßig Schnappschüsse aus ihrem Leben. Dabei entpuppte sich die Frau von Robert Geiss (58) als echtes Beauty-Chamäleon, egal ob mit neuer Frisur oder einer frischen Haarfarbe. Besonders stolz ist Carmen aber auf ihren Abnehmerfolg, den sie nun mit ihren Followern teilte.

Auf Instagram postete Caren zwei Bilder von sich im Bikini. In eine sexy Pose geworfen, präsentierte sie so ihre Bodytransformation. "Jetzt bin ich schon etwas stolz, denn Disziplin und fünf Kilo weniger machen sich wirklich nach sechs Wochen bemerkbar und auch sichtbar", schrieb sie zu den Bildern. Da sie demnächst nach Dubai fliegen werde, habe sie sich vorgenommen, sich ihre Traumfigur für den Bikini zu erarbeiten. Auf ihr Wunschgewicht sei sie bis auf ein paar Kilos fast herangekommen, aber so ließe sich das Ergebnis auch sehen.

Ihr Fans sind von Carmens Erfolg beinahe genauso begeistert wie sie selbst. "Carmen, du bist der Burner", schrieb eine Userin beeindruckt und nahm sich die TV-Bekanntheit direkt zum Vorbild. Eine zweite schrieb: "Ohne Fleiß, kein Preis. Hammer Figur!"

Carmen Geiss im Oktober 2022

Carmen Geiss, Realitystar

Carmen Geiss im September 2022

