Geht das gut? Daniel Radcliffe arbeitet mit Freundin am Set

Den Arbeitsplatz mit seiner besseren Hälfte teilen? Für Daniel Radcliffe (33) ist das nicht ungewöhnlich. Der Brite ist durch die Harry Potter-Filme in jungen Jahren weltberühmt geworden. Auch in vielen anderen Produktionen hat der Schauspieler mitgewirkt. Am Set von "Kill Your Darlings" lernte er 2013 seine aktuelle Freundin Erin Darke kennen. Das war aber nicht ihr einziges gemeinsames Projekt. So ist es für Daniel, mit seiner Liebsten zusammenzuarbeiten.

Zu oft aufeinanderzuhocken, könnte schnell ein Streitpunkt zwischen vielen Paaren werden. Für Daniel und Erin scheint das kein Problem darzustellen, zumindest solange es nicht zu oft geschehe. "Wir mögen es, zusammenzuarbeiten, aber zu häufig wollen wir das nicht tun", gibt der "Harry Potter"-Star gegenüber dem People Magazine zu. "Wir haben uns am Set kennengelernt und letztes Jahr zusammen an 'Miracle Workers' zu arbeiten, war etwas Besonderes und hat sich großartig angefühlt", führt er weiter aus. Er freue sich schon auf weitere gemeinsame Projekte.

Die Schauspielerei sei jedoch nicht die einzige geteilte Leidenschaft. Erin und Daniel teilen ebenfalls eine Vorliebe für das Schreiben. "Vielleicht werden wir auch eines Tages etwas zusammen schreiben", stellt der 33-Jährige mögliche zukünftige Projekte in Aussicht und gibt Fans damit Hoffnung, in der nächsten Zeit noch einiges von dem Darsteller zu hören.

Getty Images Daniel Radcliffe und Erin Darke, Juni 2014

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe im März 2022

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe im Juni 2014 in New York

