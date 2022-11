Mit nur 34 Jahren: Aaron Carter ist überraschend verstorben!

Am Samstagabend machen schockierende Nachrichten die Runde! Aaron Carter (✝34) wurde leblos in seinem Haus in Kalifornien aufgefunden. Ein Sprecher teilte gegenüber Hollywood Life mit: "Er wurde heute Morgen von Melanie Martin in seinem Haus in Lancaster, Kalifornien, aufgefunden und war nicht ansprechbar. Alle sind am Boden zerstört." Was die Ursache für den plötzlichen Tod des Sängers ist, werde derzeit noch untersucht. Laut Medienberichten soll der Vater eines knapp einjährigen Sohnes jedoch in der Badewanne ertrunken sein.

