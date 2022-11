Aaron Carter und seine Melanie Martin hatten Hochzeitspläne

Wollten Aaron Carter (✝34) und Melanie Martin etwa heiraten? Am Samstag wurde der tragische Tod des Musikers bekannt. Der Sänger und seine On-off-Partnerin hatten Ende des vergangenen Jahres einen gemeinsamen Sohn bekommen. Angeblich hatten sie sich bereits einige Tage nach der Geburt schon wieder voneinander getrennt– und kurze Zeit später anscheinend wieder zusammengerauft. Aaron und seine Melanie hätten wohl sogar gerne geheiratet!

Die beiden versuchten offenbar, ihre turbulente Beziehung aus Liebe zu ihrem Sohn auf die Reihe zu kriegen. In einem Video, welches The Sun US vorliegt, filmten Aaron und Melanie sich selbst und sprachen in die Kamera. "Ich möchte zuerst sagen, dass ich mir wünsche, dass wir herausfinden, was wir jetzt tun, und ich denke, wir sind schon dabei," versuchte die 30-Jährige zu erklären. Aaron unterbrach sie und sagte: "Wir sind nicht am Ziel, wir sind auf dem Weg dorthin!" Seine Freundin fügte hinzu: "Dann würde ich wirklich gerne einfach heiraten und an einen anderen Ort ziehen."

Nach Angaben von The Sun US hatte Melanies Mutter zuletzt aufgrund eines Gerichtsbeschlusses das Sorgerecht für ihren Enkelsohn. Aaron hatte einen Entzug machen wollen, um seine Drogenprobleme in den Griff zu kriegen und das Sorgerecht zurückzubekommen.

Instagram / missmelaniemartin Melanie Martin im Juni 2021

aaroncarter / Instagram Der Sänger Aaron Carter

Getty Images Musiker Aaron Carter

