Von Liebe überrascht: "Love Island"-Léon wollte nur Spaß

Léon Hettwer hat mit diesem Ausgang von Love Island wohl nicht gerechnet! Der Student hatte in der diesjährigen Staffel der Kuppelshow ein Auge auf Leonie Weiß geworfen. Trotz einiger Auf und Abs standen die beiden zusammen im Finale und belegten den zweiten Platz. Mittlerweile sind sie sogar das einzige Paar der Staffel, das noch zusammen ist. Dabei wollte Léon anfangs eigentlich gar nichts Ernstes!

Im Interview mit Promiflash verriet der Lüneburger: "Ich glaube, das ist deutlich geworden, dass ich damals zu 'Love Island' bin, einfach weil ich eine coole Zeit haben wollte, Spaß haben wollte und Leute und so weiter kennenlernen, aber ich hatte jetzt nicht die Intention, die Traumfrau da kennenzulernen." Daran habe er allerdings auch gar nicht geglaubt. "Umso schöner ist es, dass es jetzt mit uns geklappt hat und dass wir da auf so einem guten Weg sind", freute sich der Muskelprotz. Bei seiner Liebsten sah das allerdings ganz anders aus. "Wenn ich mit einer Person etwas anfange, dann auch mit der Intention, dass daraus etwas werden soll. Eine Garantie gibt einem da nachher niemand für", stellte die Gronauerin klar.

Doch was macht die Beziehung der beiden eigentlich so besonders? "Ich schätze an Leonie ihre liebevolle Art, ihren Humor, dass wir auch viel zusammen lachen können", erklärte Léon. Seine Freundin konnte dem nur zustimmen und ergänzte: "Er ist auch sehr süß. Er macht immer so einen auf cool, aber er kann auch richtig süß und wenn er will, dann kann er auch richtig fürsorglich."

RTLZWEI / Thomas Reiner Léon und Leonie, "Love Island"-Finalisten 2022

Instagram / leonacathrina Léon Hettwer und Leonie Weiß im Oktober 2022

Instagram / leonhettwer Léon und Leonie, "Love Island"-Paar 2022

