Gibt es etwa Ärger im Paradies? Die aktuelle Love Island-Staffel ist momentan in vollem Gange. Mittlerweile sind einige Islander auch schon auf Tuchfühlung gegangen. So kam es beispielsweise bei Léon und Leonie schon zum ersten Kuss – und auch Bucci und Sandrine knutschten bereits. Jetzt bahnten sich bei den beiden Couples allerdings die ersten Streits an: Sowohl bei Léon und Leonie als auch bei Bucci und Sandrine krachte es!

Als Léon lieber im Wohnzimmer mit seinem Kumpel Adriano quatschte, als mit seiner Flamme zu kuscheln, platzte Leonie der Kragen. Der Muskelmann reagierte darauf allerdings mit Unverständnis: "Man kennt sich hier drei, vier, fünf Tage und man tut schon so, als wäre man verheiratet." Generell scheint der 25-Jährige sich noch umschauen zu wollen: "Wenn neue Granaten reinkommen, will ich die auch kennenlernen. Ich lasse das eh hier langsam angehen und will nichts überstürzen." Nach mehreren Diskussionen konnten die beiden das Kriegsbeil anscheinend begraben. "Alles gut, für mich ist es auch geklärt", schloss Leonie den Konflikt ab. Ob das so friedlich bleibt? Schließlich machte die Gronauerin ihrem Couple noch eine Ansage: Wenn er Interesse an einer Granate zeigen wird, sei für sie Schluss!

Auch bei Bucci und Sandrine kam es zum Streit. Der Grund: Die Beauty kommt offenbar nicht über den vorherigen Flirt des Muskelmanns mit Vanuschka hinweg. "Oh mein Gott, du hast das immer noch nicht abgehakt", ärgerte sich der Hottie, woraufhin die Brünette ihrem Frust freien Lauf ließ: "Ein bisschen Verständnis solltest du auch für mich aufbringen. Ich habe nicht das Gefühl, dass du mich verstehst." Bucci versuchte daraufhin, seiner Angebeteten ein gutes Gefühl zu geben: "Im Endeffekt weiß ich, was ich will – und das bist du." So richtig überzeugen konnte er Sandrine aber nicht.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Leonie und Léon, "Love Island"-Kandidaten 2022

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Adriano und Léon bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Bucci und Sandrine, "Love Island"-Kandidaten 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de