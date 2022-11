AWZ-Jenny und Justus: Auch abseits der Kamera ein Dreamteam

Kaja Schmidt-Tychsen (41) und Matthias Brüggenolte sind ein Herz und eine Seele! Vor der Kamera spielen sie in der Daily Alles was zählt ein Liebespaar. Ihre Rollen Jenny und Justus haben sich nach einem langen Hin und Her gefunden und werden sich so schnell nicht mehr loslassen. Doch auch abseits der Kamera verstehen sich die beiden richtig gut. Kaja und Matthias verrieten jetzt, was sie aneinander schätzen!

In einem Interview mit RTL schwärmt Kaja von ihrem Schauspielkollegen: "Ich liebe es, dass ich mit dem Matze so sein kann, wie ich bin. Dass ich dem auch sagen kann, wenn ich etwas blöd finde." Denn ihre Freundschaft laufe nicht auf einer "oberflächlichen Kollegenebene". Wenn der 41-Jährigen etwas an dem ehemaligen Lindenstraße-Schauspieler störe, dann zögert sie nicht lange und sage sie ihm das direkt ins Gesicht. Schließlich sei Ehrlichkeit das A und O einer guten Freundschaft.

Matthias schätzt Kajas Vertrauen in ihn: "Ich finde ja auch gut, dass du mir das dann auch sagst. Das muss man sich ja dann auch trauen, aber das tust du dann ja auch", antwortet er ihr. Doch nicht nur das mache die Freundschaft der beiden besonders wertvoll. Mit einem Augenzwinkern erzählt er freudig: "Sie lacht über manche meiner Witze, das finde ich auch cool."

RTL AWZ-Stars Kaja Schmidt-Tychsen und Matthias Brüggenolte während eines Drehs

Kaja Schmidt-Tychsen in Köln im Juni 2021

Matthias Brüggenolte im Juli 2021

