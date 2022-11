Gesicht angeschwollen: Ist Lena Gerckes Baby doch nicht da?

Lena Gercke (34) fühlt sich wohl aufgequollen. Im Juni gab das Model öffentlich bekannt, zum zweiten Mal Mama zu werden. Mit ihrem Partner Dustin Schöne (37) hat sie bereits Töchterchen Zoe und die kann es wohl kaum erwarten, große Schwester zu werden. Vor wenigen Tagen gab Lena ihren Fans dann Anlass zur Annahme, dass ihr zweiter Spross schon auf der Welt ist. Doch Lena scheint immer noch mit Schwangerschaftsproblemchen zu kämpfen.

Auf Instagram teilte Lena ein Bild von sich in ihrer Story. "Miss 'nur noch müde'. Mein Gesicht schwillt langsam zu einem Pfannkuchen an", schrieb sie dazu und lächelte verschmitzt in die Kamera. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin posierte in einem XXL-Hoodie und mit dem Arm über dem Kopf. Dabei vermied sie es aber, ihren Bauch zu zeigen. Ihr Kommentar deutet also nach wie vor keine Geburt an, doch wie es scheint, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis der Nachwuchs das Licht der Welt erblickt. Ihre Fans müssen sich offenbar noch gedulden, um Babyupdates zu bekommen.

Lena scheint das Ratespielchen mit ihren Followern großen Spaß zu machen. Sie postete schon vor ein paar Tagen ein Bild von sich, ohne ihren Babybauch zu zeigen. Auf den Bildern einer frühen Weihnachtsfeier mit ihrem Team verdeckte sie ihre Körpermitte gekonnt mit einem Geschenk. Dabei gab sie auch keine Beschreibung, die irgendwelche Indizien hinterließ.

Anzeige

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke mit Dustin Schöne

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Zoe

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de