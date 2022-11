Lena Gerckes Entbindungsgerüchte: Versteckt sie ihren Bauch?

Lena Gercke (34) lässt ihre Follower weiter rätseln! Im Juni wandte sich die einstige GNTM-Gewinnerin mit erfreulichen Neuigkeiten bei ihren Fans: Sie und ihr Partner Dustin Schöne (37) erwarten ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs. Doch ist ihr Nesthäkchen bereits auf der Welt? Das vermuteten zumindest einige ihrer Fans, nachdem sie ein Bild mit einem deutlich kleineren Bäuchlein geteilt hatte. Daraufhin zeigte sich Lena im Netz und lässt ihre Follower weiterhin im Dunkeln tappen!

Via Instagram meldete sich Lena am Freitagabend mit Schnappschüssen von einer verfrühten Weihnachtsfeier mit ihrem Team. Dem Rätselraten der Fans bereitete sie mit ihren Storys jedoch kein Ende. Während sie ihre Körpermitte auf der ersten Aufnahme mit einem Geschenk verdeckte, konnte man auch auf dem zweiten Bild keinen Blick auf ihr Bäuchlein werfen. Auf eine Antwort, ob ihr Nesthäkchen bereits das Licht der Welt erblickt hat, müssen sich ihre Fans demnach wohl noch ein wenig gedulden.

Ihre letzte Zeit zu dritt verbrachten Lena, Dustin und Töchterchen Zoe auf ganz besondere Weise: nämlich mit einer gemütlichen Auszeit in den Bergen! "Our babymoon", betitelte die 34-Jährige eine niedliche Bilderreihe von ihrem Familienurlaub. Dass es zumindest nicht mehr lange bis zur Geburt dauern kann, machte das Model mit einem coolen Spiegel-Pic in einem kuscheligen Bademantel deutlich.

Anzeige

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke mit Dustin Schöne und Tochter Zoe im Juli 2021

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Hotelzimmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de