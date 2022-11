Im knappen Bikini: Aurora Ramazzotti zeigt ihren Babybauch

Aurora Ramazzotti (25) zeigt die wachsende Kugel! Die Tochter von Michelle Hunziker (45) machte aus ihrer Schwangerschaft lange Zeit ein Geheimnis. Immer wieder war spekuliert worden, dass die Influencerin erstmals Nachwuchs erwarte – was sie Ende September dann auch bestätigte. Seitdem lässt Aurora ihre Fans immer wieder an ihrem Mamaglück teilhaben. Neben Alltagseinblicken posiert sie auch gerne sexy: Jetzt setzte sie ihren Babybauch erneut gekonnt in Szene!

Auf Instagram teilte Aurora nun nämlich eine Reihe von Urlaubsschnappschüssen. Auf einem davon steht sie in einem blauen Bikini auf den Treppenstufen eines Indoorpools. Der Zweiteiler betont ihren Bauch, dessen dezente Wölbung bereits gut zu erkennen ist. Auf anderen Bildern zeigt sich die werdende Mama verliebt mit ihrem Partner Goffredo Cerza – etwa beim Kaffeekochen über dem offenen Feuer.

Den gemeinsamen Urlaub mit ihrem Liebsten scheint Aurora mit vollem Herzen genossen zu haben. "Die Liebe ist wieder auf 100 Prozent aufgeladen", schrieb sie, garniert mit einem Batterie-Emoji, unter ihren Post. Das zu hören freute auch ihre zahlreichen Follower.

Anzeige

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza

Anzeige

Instagram / therealauroragram Goffredo Cerza und Aurora Ramazzotti im November 2022

Anzeige

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti, Tochter von Michelle Hunziker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de