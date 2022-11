Kein Babyblues nach Geburt: Olivia Marei ist überglücklich

Ihr geht es nach der Geburt prima! Vor wenigen Tagen verkündete Olivia Marei (32) ihren Fans eine freudige Botschaft: Die GZSZ-Darstellerin ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Erneut konnte die Schauspielerin einen Sohn auf der Welt willkommen heißen. Doch nach dieser Entbindung ist einiges anderes: Olivia gesteht ihrer Community, dass es ihr dieses Mal deutlich besser geht und sie keinen Babyblues hat!

Via Instagram teilte sie ihre Gedanken mit ihren Followern. "So, wie ich jetzt überglücklich und entspannt bin, war ich es nicht nach der ersten Schwangerschaft. Damals war ich überfordert, übermüdet, traurig, verzweifelt und vielen von euch ging es anscheinend auch so", schrieb sie zu einer Bilderreihe von sich und fügte hinzu: "Es ist wichtig, darüber zu reden und anderen werdenden Mamas zu zeigen, dass nicht alle im kompletten Babyglück nach der Geburt sind."

Dass es Olivia so gut geht, ist sicher auch ihrem Partner zu verdanken. In einem früheren Promiflash-Interview betonte die rothaarige Beauty, wie viel Unterstützung sie von ihm bekommt. "Bei uns ist es so, ich habe einen Mann, der mich sehr unterstützt, der auch einfach seine Rolle als Vater liebt. Wir können uns das sehr gut aufteilen", verriet sie.

Instagram / oliviamarei Olivia Marei im Oktober 2022 mit ihrem Baby

Instagram / oliviamarei Olivia Marei, Schauspielerin

Instagram / oliviamarei Olivia Marei und ihr Sohn im Mai 2022

