Job und Familie: GZSZ-Olivia Marei hat Hilfe von Partner

Arbeit und Familie unter einen Hut zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Ende April verkündete die GZSZ-Darstellerin Olivia Marei (32), dass sie und ihr Partner Johannes ihr zweites Kind erwarten. Das Paar hat bereits einen gemeinsamen Sohn. Die werdende Mama hat auch bereits angekündigt, dass sie diesmal auf jeden Fall in Elternzeit gehen will – nicht so wie nach ihrer ersten Geburt. Doch damals und auch jetzt bekommt Olivia jede Menge Unterstützung von ihrem Partner.

Bei der kleinen Familie ist keine Spur von altertümlicher Rollenverteilung. "Bei uns ist es so, ich habe einen Mann, der mich sehr unterstützt, der auch einfach seine Rolle als Vater liebt. Wir können uns das sehr gut aufteilen", erzählte Olivia Promiflash. Sie hätten zudem in Potsdam keine Familie, die ihnen unter die Arme greife. "Alle sind in Wien, aber wir schaffen das zu zweit sehr gut", fügte sie hinzu.

In der kleinen Familie hat jeder seine genauen Aufgaben: "Also bei uns ist das wirklich komplett aufgeteilt, die Erziehung", begann Olivia, dann erläuterte sie: "Mein Mann holt unseren Sohn meistens vom Kindergarten ab und bringt ihn hin, weil seine Arbeitszeiten einfach nicht so verrückt sind wie meine."

Olivia Marei, Schauspielerin

Olivia Marei, Juni 2022

Olivia Marei, November 2019

