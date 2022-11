Nach emotionalem Abschied: Neue Liebe tröstet Gerard Piqué

Gerard Piqué (35) scheint eine gute Ablenkung zu finden! Der Spanier hatte in der vergangenen Woche einen emotionalen Moment: Nachdem er sein Karriereende beim FC Barcelona verkündet hatte, stand er vor heimischer Kulisse ein letztes Mal für die Katalanen auf dem Platz. Schon im August war der Kicker mit einer neuen Frau an seiner Seite gesichtet worden – Clara Chia Marti! Nach seinem Abschiedsspiel tauschten die zwei jetzt zärtliche Küsse aus.

In einem Clip, der auf Twitter veröffentlicht wurde, sind Gerard und Clara Chia in einem innigen Moment zu sehen. Auf der Tribüne des Camp Nou gibt der Weltmeister von 2010 seiner Begleitung einen liebevollen Kuss. Im Gespräch mit einigen Zuschauern nimmt er Clara danach in den Arm. Es ist das erste Mal, dass die zwei in der Öffentlichkeit Zärtlichkeiten dieser Art austauschen.

Mit seinem Karriere-Aus hatte Gerard die Sportwelt mehr als überrascht. Sein Vertrag beim FC Barcelona lief noch mehr als ein Jahr und bislang hatte nichts auf ein mögliches Ende seiner aktiven Laufbahn hingedeutet. Ebenfalls unklar ist, welche weiteren Schritte der Ex-Nationalspieler plant.

Gerard Piqué und Shakira

Gerard Piqué, Fußballspieler

Gerard Piqué, Fußballstar

