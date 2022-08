Nach Shakira-Aus: Gerard Piqué mit neuer Flamme unterwegs

Gerard Piqué (35) ist wieder glücklich! Vor zwei Monaten wurde bekannt, dass er und Shakira (45) sich nach zwölf Jahren Beziehung getrennt haben – der Fußballer soll die Sängerin und Mutter seiner zwei Kinder betrogen haben. Über das Beziehungsaus ist er offenbar auch schon hinweg: Er soll seine 23 Jahre alte Assistentin Clara Chia Marti daten. Jetzt besuchte Gerard mit seiner Neuen schon eine Hochzeit.

Auf Bildern, die der spanischen Hello! vorliegen, sieht man die beiden Turteltauben gemeinsam an der Costa Brava, wo sie die Hochzeit von Gerards bestem Freund besuchten. Lächelnd lief er Hand in Hand mit der PR-Studentin zu der Veranstaltung. Dabei trug der Sportler einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd, während seine Liebste sich für ein bodenlanges gestreiftes Sommerkleid entschieden hatte.

Es sind nicht die ersten Fotos des neuen Paares – auf einem Konzert wurden die beiden knutschend gesichtet. Damit soll Gerard gegen eine Vereinbarung mit seiner Ex verstoßen haben, nach der das ehemalige Traumpaar sich erst ein Jahr nach der Trennung mit einem neuen Partner zeigen darf. Deshalb sei Shakira "sehr wütend, den Vater ihrer Kinder mit seiner Freundin in der Öffentlichkeit zu sehen", wie ein Insider berichtete.

Getty Images Shakira und Gerard Piqué, September 2019

Instagram / 3gerardpique Gerard Piqué und Shakira

Instagram / 3gerardpique Gerard Piqué, Fußballer

